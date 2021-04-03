«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Одессы в города «красной зоны»

«Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда из Одессы в города «красной» зоны карантина.
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Как информирует пресс-служба компании-перевозчика, спецрейсы открыты с целью безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или оставить «красные» зоны.
Так, сегодня, 3 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
- поезд № 25/26 Одесса – Рахов;
- поезд № 107/108 Одесса – Ужгород и обратно;
- поезд № 135/136 Черновцы-Одесса.
В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
- поезд № 25/26 Рахов – Одесса;
- поезд №107/108 Ужгород – Одесса;
- поезд № 135/136 Одесса – Черновцы.
Продажа билетов на указанные рейсы открыта.
Ранее «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы пассажирских поездов между двумя городами «красной» зоны – Одессой и Черновцами.
Напомним, с 1 апреля стоимость проезда в поездах «Укрзалізници» подорожает на 2%, а до конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.