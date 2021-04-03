Новости Одессы и Одесской области

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Одессы в города «красной зоны»

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Одессы в города «красной зоны»

«Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда из Одессы в города «красной» зоны карантина.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как информирует пресс-служба компании-перевозчика, спецрейсы открыты с целью безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или оставить «красные» зоны.

Так, сегодня, 3 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

  • поезд № 25/26 Одесса – Рахов;
  • поезд № 107/108 Одесса – Ужгород и обратно;
  • поезд № 135/136 Черновцы-Одесса.

В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

  • поезд № 25/26 Рахов – Одесса;
  • поезд №107/108 Ужгород – Одесса;
  • поезд № 135/136 Одесса – Черновцы.

Продажа билетов на указанные рейсы открыта.

Ранее «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы пассажирских поездов между двумя городами «красной» зоны – Одессой и Черновцами.

Напомним, с 1 апреля стоимость проезда в поездах «Укрзалізници» подорожает на 2%, а до конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить