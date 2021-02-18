“Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда в Одессу к 8 марта: расписание

“Укрзалізниця” назначила восемь дополнительных поездов к 8 марта. Два из них – в Одессу.

Так, поезд №168 Львов-Одесса из Львова отправляется 8 марта в 9:40, прибытие в Одессу в 20:56; в обратном направлении – отправление в 9:37, прибытие в 21:05.

Назначили также несколько рейсов поезда №136 Одесса-Черновцы. Поезда назначены на 3, 5, 7 и 9 марта в Черновцы, и 4, 6, 8 и 10 марта – в Одессу. Отправление из Одессы в 16:39, прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35, прибытие в Одессу в 10:01.

Напомним, «Укрзалізниця» собирается каждый месяц повышать стоимость билетов на поезда