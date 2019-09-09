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Новости Одессы и Одесской области

“Укрпочта” запустила ускоренную доставку в США

“Укрпочта” запустила ускоренную доставку в США

“Укрпочта” ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов “Почтовый экспресс в США”.

Как сообщается на сайте компании, сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в “Укрпочте”, прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Его запуск состоялся в августе, и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом.

Компания уточняет, что во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения “Укрпочты” к первому сканированию в системе национальной почты США USPS составил от трех до пяти дней.

При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней. В то же время средний срок доставки для отправлений базовой услугой в настоящее время составляет 14 дней.

“Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с “Международными авиалиниями Украины”. Сегодня “Укрпочта” имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты”, – цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора “Укрпочты” Александра Перцовского.

Услуга доступна для отправлений “мелкий пакет”. Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года – $1.

Напомним, ранее «Новая почта» анонсировала авиадоставку посылок по Украине.

Фото: ua.news

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