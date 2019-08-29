«Новая Почта» планирует ускорить доставку посылок, отправляя их самолетами

Крупнейший почтовый оператор «Новая Почта» тестирует услугу авиадоставки между крупными городами, чтобы сократить время доставки.

«Вам не показалось: коробки «Новая Почта» путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки. Она такая же качественная, как и обычная, но быстрее ветра!», — сообщил на своей странице в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Первый тестовый авиарейс компания отправила по маршруту Киев-Львов-Киев. По его словам, новая услуга позволит обеспечить доставку почту в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а со временем и в Харьков, Днепр и Одессу. Кроме того, в компании планируют соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).

Фото: Владимир Поперешнюк