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Новости Одессы и Одесской области

«Новая Почта» планирует ускорить доставку посылок, отправляя их самолетами

«Новая Почта» планирует ускорить доставку посылок, отправляя их самолетами

Крупнейший почтовый оператор «Новая Почта» тестирует услугу авиадоставки между крупными городами, чтобы сократить время доставки.

«Вам не показалось: коробки «Новая Почта» путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки. Она такая же качественная, как и обычная, но быстрее ветра!», — сообщил на своей странице в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Первый тестовый авиарейс компания отправила по маршруту Киев-Львов-Киев. По его словам, новая услуга позволит обеспечить доставку почту в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а со временем и в Харьков, Днепр и Одессу. Кроме того, в компании планируют соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).

Фото: Владимир Поперешнюк

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