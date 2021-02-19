«Укрпочта» выпустила почтовую марку в честь героев Небесной сотни

Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Марку выпустили в количестве 130 тыс. штук. Ее автор – украинский художник Владимир Таран.

«Каждый такой патриотический выпуск позволяет нам масштабировать память о героях не только в отдаленных уголках страны, но и далеко за ее пределами. И тем самым каждый раз напоминать каждому украинцу, что они погибли, чтобы мы имели шанс жить», – подчеркнул генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Отметим, в 2015 году национальный почтовый оператор выпустил марку «Памяти Героев Небесной Сотни», а в 2014 году – марку «Евромайдан. 2013-2014».

Напомним, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто вошел в список Небесной сотни и за что погибли эти люди.

Также читайте: В одесский парк слетелись Ангелы памяти.

Фото: пресс-служба «Укрпочты»