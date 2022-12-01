«Укрпочта» создала свою «сеть несокрушимости»: что это?

«Укрпочта» создала свою «сеть несокрушимости», что позволит облегчить жизнь многих наших сограждан во время блэкаутов. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По словам главы «Укрпочты», теперь отделения компании в более чем 20 тыс. населенных пунктах будут работать даже во время отключений электроэнергии. Здесь можно будет получить или отправить посылку.

«Такие отделения могут работать без света и интернет-связи, поэтому ваш бизнес или личные заказы больше не зависят от плановых или аварийных графиков отключений», – отметил Смелянский.

Также он поясняет, как это работает. Есть два варианта:

Оффлайн . Прийти в отделение, где работники почты заполнят все данные вручную;

. Прийти в отделение, где работники почты заполнят все данные вручную; Онлайн. При наличии интернета и мобильного приложения можно самостоятельно все оформить и просто оставить свои посылки на отделении для отправки.

Больше подробностей можно узнать на сайте «Укрпочты».