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Укрпочта анонсировала выпуск новых почтовых марок

Укрпочта анонсировала выпуск новых почтовых марок

14 октября, в Киеве состоится погашение штемпелем «Первый день» новых почтовых марок «Слава Вооруженным Силам Украины!». Выпуск приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Cпецпогашение «Слава ВСУ!» будет проходить 14-15 октября во всех филиалах Укрпочты.

Как рассказали в пресс-службе Укрпочты, марочный лист состоит из шести почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отражает отдельный вид вооруженных сил и отдельный род украинских войск. Кроме марок выпустят 6 конвертов с эмблемами войск, 6 карт и конверт «Первый день».

Следует отметить, что миллионный тираж марочного листа является благотворительным. Часть собранных средств направится ​​на помощь Вооруженным Силам Украины.

Купить почтовый выпуск можно с 14 октября в городских отделениях Укрпочты по всей стране, а также на официальном онлайн-магазине Укрпочты и маркетплейсах.

Автор выпуска «Слава Вооруженным Силам Украины!» – украинский художник Антон Хрупин. Он известный украинцам по почтовому выпуску «Свободные. Несокрушимый. Непобедимые», представленной Укрпочтой ко Дню независимости Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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