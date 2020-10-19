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“Укравтодор” возобновил ремонт дороги Измаил – Вилково: в какой срок завершат? (видео)

“Укравтодор” возобновил ремонт дороги Измаил – Вилково: в какой срок завершат? (видео)

“Укравтодор” начал в Одесской области ремонтные работы на участках  дороги между Измаил и Вилково протяженностью 34 км.  

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Как сообщается на странице “Укравтодора” в Facebook, сейчас работы проводятся на 10-километровом участке от г.Килия до границы с Измаилским районом. Здесь уже началось обустройство основы со щебеночно-песчаной смесью.

Подрядная организация – ООО “Ростдорстрой”.

Отмечается, что также проходят работы по разработке проектно-сметной документации на обновление участка протяжностью 24 км от г. Килия до г. Вилково. Работы планируется начать в начале следующего года.

В “Укравтодоре” обещают, что проехать обновленным маршрутом водители смогут в следующем году.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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