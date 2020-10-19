Для украинских водителей разработали специальный геокалькулятор

Для украинских водителей разработали калькулятор, который будет сообщать о ремонтных работах на определенных участках дороги.

Это разработка Государственного агентства автомобильных дорог Украины совместно с Министерством цифровой трансформации, сказано в сообщении Укравтодора.

“До появления геокалькулятора, определить, где именно на дороге расположено то или иное дорожное сооружение или, например, точка км 89+304, без специальных знаний было довольно сложно. Теперь все происходит автоматически — и вы можете отслеживать местоположение линейных привязок через картографические сервисы (вроде GoogleMaps), имея геопространственные координаты”, – объяснили в Укравтодоре принцип работы приложения.

Приложение доступно по ссылке.