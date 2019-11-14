В Одессе поощрят бизнесменов, которые откроют предприятие на полях фильтрации

В одесской мэрии решили развивать территорию полей фильтрации на Пересыпи.

Там обустроят специальную зону, где создадут все условия для образования предприятий.

Об этом со ссылкой на заявление городского головы Геннадия Труханова сообщает timer-odessa.net.

Мэр обещает превратить пустырь на окраине города в место, где сможет процветать настоящее экономическое чудо.

Первым делом, надо определить подходящий участок, площадью 100 гектаров. Его облагородят и разобьют на отрезки земли поменьше – примерно по гектара два.

К ним подключат коммуникации, проложат туда дороги, наладят инфраструктуру. Уже после этого участки можно будет осваивать бизнесменам.

Власти надеются вдохнуть новую жизнь в депрессивную окраину Одессы. Чтобы спасти заброшенные земли, готовы всячеси поощрять тем, кто возьмется их развивать.

Так, в горсовете разрабатывают льготы для предпринимателей в зоне приоритетного развития. А из местного бюджета могут даже компенсировать налоги на первое время бизнесменам – до 75%.

Фото: slovo.odessa.ua, img.odessa1.com

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