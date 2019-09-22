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Новости Одессы и Одесской области

Украшения одесской мастерицы засветились на страницах гламурного зарубежного глянца

Украшения одесской мастерицы засветились на страницах гламурного зарубежного глянца

Изделиями рукодельницы из Одессы Юлии Го заинтересовался популярный британский журнал о стиле, моде и светской жизни Tatler.

Там сделали модную подборку об украшениях, где засветились изделия Юлии.

Об этом пишет culturemeter.od.ua.

Так, издание целый разворот посвятило кольцам, подвескам, браслетам и серьгам, выделив украшения от одесситки. Материал проиллюстрировали красочными фото, указав, что серьги от Юлии Го – хит нынешнего сезона. Также авторы написали, что такие украшения должны быть у каждой уважающей себя модницы.

К слову, Юлия создает ювелирные изделия из горячей эмали, в византийском стиле. Футуристические украшения выглядят очень оригинально, а дизайнер уже зарегистрировала собственный бренд Pangolin.

Сережки, которые приглянулись британцам

Сережки, которые приглянулись британцам

Фото: culturemeter.od.ua, Facebook Юлии Го

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