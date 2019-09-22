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Новости Одессы и Одесской области

“Украинскую Венецию” массово посетили иностранные гости на круизных судах

“Украинскую Венецию” массово посетили иностранные гости на круизных судах

Администрация морских портов Украины поделилась радостной вестью.

Несмотря на приход осени, в Одесской области продолжается туристический сезон.

Так, на днях сразу три круизных судна зашли в порт Усть-Дунайск на берегу Дуная. Они привезли гостей из Европы: Норвегии, Испании, Британии, Бельгии, Австрии, Дании. Кроме того, были туристы из Австралии, Индии и Чили. Всего 370 человек. Все хотели побывать в “украинской Венеции” Вилково.

После прогулки в Вилково гостей отвезли в Измаил, где они посетили местный собор и диораму.

Как отметили в Усть-Дунайске, это еще не конец круизного сезона. До конца осени в порту ожидают еще, как минимум, пять судозаходов.

Фото: ГП «АМПУ»

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