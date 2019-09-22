“Украинскую Венецию” массово посетили иностранные гости на круизных судах

Администрация морских портов Украины поделилась радостной вестью.

Несмотря на приход осени, в Одесской области продолжается туристический сезон.

Так, на днях сразу три круизных судна зашли в порт Усть-Дунайск на берегу Дуная. Они привезли гостей из Европы: Норвегии, Испании, Британии, Бельгии, Австрии, Дании. Кроме того, были туристы из Австралии, Индии и Чили. Всего 370 человек. Все хотели побывать в “украинской Венеции” Вилково.

После прогулки в Вилково гостей отвезли в Измаил, где они посетили местный собор и диораму.

Как отметили в Усть-Дунайске, это еще не конец круизного сезона. До конца осени в порту ожидают еще, как минимум, пять судозаходов.

Фото: ГП «АМПУ»