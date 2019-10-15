Украинское радио получило частоту в Одессе

Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, радиопрограммы Национальной общественной телерадиокомпании Украины отныне будут вещать в семи городах с населением более 500 тысяч жителей. В их числе — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог. В список попала также Одесса.

Как отметил член комитета Нацсовета Сергей Костинский, до сих пор в этих населенных пунктах могли транслировать передачи только четыре общенациональные коммерческие радиосети: «Хит FM», «Наше радио», «Радио НВ» и «Страна-ФМ».

– К этому небольшому элитарному клубу присоединилось и «Украинское радио», которое, получив частоту в Одессе, будет вещать во всех этих семи городах без исключения, – конкретизировал представитель регулятора. – Радио «Промінь» получило возможность вещать в шести городах из этих семи, за исключением Одессы, радио «Культура» – в пяти, за исключением Одессы и Кривого Рога.

Фото: media.slovoidilo.ua