Українським винахідникам у понад 10 разів збільшили розмір винагороди за їхні розробки

Авторам тепер не треба ділити ці кошти з тими, хто забезпечує впровадження технологій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Українські винахідники, чиї технології будуть впроваджені в реальному секторі економіки, зможуть отримувати за це в понад 10 разів більше коштів, ніж зараз. Відповідна постанова щодо змін у мінімальних ставках винагород була ухвалена Урядом і опублікована сьогодні, 16 грудня 2019 року.

Тож відтепер автори технологій повинні отримувати не менше 20% від тих коштів, які на впровадженні їхніх розробок заробляє установа (за українським законодавством державна установа є власником технологій, створених її працівниками за бюджетні кошти).

– Раніше мінімальний розмір такої винагороди був на рівні 0,5-3%. Водночас і так невеликі кошти мали ділитися між авторами технологій і фахівцями, що забезпечують їхнє впровадження, тобто трансфер технологій. У підсумку автор міг отримати за свій винахід до 1,5 % від прибутку установи, – пояснила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Вона відзначила, що ця ситуація не давала особливої мотивації науковцям докладати зусилля, щоб їхні розробки знаходили реальне застосування і приносили користь.

– Зараз ми мінімальну ставку такої винагороди збільшили в понад 10 разів. Окрім цього, авторам тепер не треба ділити ці кошти з тими, хто забезпечує впровадження технологій. Адже постановою для них передбачено окрему мінімальну ставку – 2% коштів від укладених договорів, – повідомила очільниця МОН.

За її словами, це дасть вченим додатковий стимул комунікувати з потенційними інвесторами та шукати можливості для впровадження технологій у реальному секторі економіки.

– Так ми зможемо рухатися в напрямі одразу 2 цілей. По-перше, розробки, створені за бюджетні кошти, більше працюватимуть для держави та суспільства. По-друге, будуватиметься зв’язок між наукою та бізнесом, якого зараз в Україні фактично немає, – наголосила Ганна Новосад.

МОН зараз також готує на розгляд Уряду проєкт закону, який має дати ще більше стимулів для розвитку трансферу технологій. Зокрема, планується запровадити закордонне патентування за кошти держбюджету, субсидії для створення високотехнологічних виробництв, покращити інформаційне забезпечення тощо.

Фото: МОН

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