У Міносвіти затвердили графік проведення ЗНО: список

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати:
- математика – 25 червня;
- українська мова і література – 30 червня;
- фізика – 2 липня;
- іспанська, німецька, французька мови – 6 липня;
- англійська мова – 7 липня;
- історія України – 9 липня;
- біологія – 13 липня;
- географія – 15 липня;
- хімія – 17 липня.
Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО визначатимуться:
- з математики, фізики – до 16 липня;
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня;
- з географії, хімії – до 28 липня.
Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:
- з математики, фізики – до 17 липня;
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня;
- з географії, хімії – до 29 липня.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.
Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.