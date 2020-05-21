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Новости Одессы и Одесской области

У Міносвіти затвердили графік проведення ЗНО: список

У Міносвіти затвердили графік проведення ЗНО: список

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати:

  • математика – 25 червня;
  • українська мова і література – 30 червня;
  • фізика – 2 липня;
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 липня;
  • англійська мова – 7 липня;
  • історія України – 9 липня;
  • біологія – 13 липня;
  • географія – 15 липня;
  • хімія – 17 липня.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО визначатимуться:

  • з математики, фізики – до 16 липня;
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня;
  • з географії, хімії – до 28 липня.

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:

  • з математики, фізики – до 17 липня;
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня;
  • з географії, хімії – до 29 липня.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.

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