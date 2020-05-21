У Міносвіти затвердили графік проведення ЗНО: список

У Мінздоров’я закликали одеситів відзначати травневі свята вдома Міністерство охорони здоров’я закликає українців утриматися від відвідування масових заходів та відсвяткувати травневі свята вдома, щоб не допустити критичного поширення коронавірусу в Україні. ПОДРОБНЕЕ

У Міносвіти рекомендували забезпечити можливість учителям-пенсіонерам продовжити свою роботу на строкових договорах Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно – до 30 квітня поінформувати всіх вчителів, які отримують пенсію за віком, про переведення їх на строкові договори, і з усіма, хто погодиться, укласти такі договори до 1 липня строком на один рік. ПОДРОБНЕЕ