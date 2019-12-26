Украинский театр в Одессе выполнил все предписания по пожаробезопасности

Его даже хотели закрыть из-за этого, о чем мы писали ранее.

На днях в администрации театра отчитались, что все нарушения удалось устранить.

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

Так, на выделенные четыре миллиона гривен облсоветом и обладминистрацией было проведено ряд работ. В частности, отремонтировали аварийный потолок, заменили ковры.

А главное – получилось приобрести систему дымоудаления, отсутствие которой очень беспокоило спасателей. Осталось дело за малым – установить ее.

В театре говорят, что готовы с радостью принять посетителей в праздничные дни. Для них подготовили обширную новогоднюю программу, которая продлится до 10 января.

Фото: Украинский театр, Facebook

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