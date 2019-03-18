﻿ Украинский лоукостер открывает новые международные рейсы из Одессы - Одесская Жизнь

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Украинский лоукостер открывает новые международные рейсы из Одессы

Украинский лоукостер открывает новые международные рейсы из Одессы

Помимо международных, авиакомпания SkyUp Airlines открывает бюджетные рейсы из Одессы в Киев и Харьков.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines открывает четыре новых регулярных международных рейса из Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

  • С 17 мая по понедельникам и пятницам можно будет бюджетно летать из Одессы в Ереван.
  • С 25 мая по средам и субботам одесситы смогут летать в Барселону.
  • Со 2 июня откроется воскресный рейс в итальянский город Римини.
  • С 4 июня по вторникам и пятницам из Одессы можно будет летать в Кутаиси.

Помимо этого, уже со 2 июня одесситы смогут каждую среду и воскресенье добираться самолетом авиакомпании в столицу, а каждый четверг и воскресенье – в Харьков.

Фото: Avianews.

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