﻿ Украинский лоукостер открывает новые международные рейсы из Одессы - Одесская Жизнь

Помимо международных, авиакомпания SkyUp Airlines открывает бюджетные рейсы из Одессы в Киев и Харьков.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines открывает четыре новых регулярных международных рейса из Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

С 17 мая по понедельникам и пятницам можно будет бюджетно летать из Одессы в Ереван.

С 25 мая по средам и субботам одесситы смогут летать в Барселону.

Со 2 июня откроется воскресный рейс в итальянский город Римини.

С 4 июня по вторникам и пятницам из Одессы можно будет летать в Кутаиси.

Помимо этого, уже со 2 июня одесситы смогут каждую среду и воскресенье добираться самолетом авиакомпании в столицу, а каждый четверг и воскресенье – в Харьков.

Фото: Avianews.