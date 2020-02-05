Український культурний фонд зосередиться на розвитку туризму в Одеській та Закарпатській областях

Серед представлених проєктів є міста Ізмаїл та Білгород-Дністровський.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інформацію УКФ.

Програма “Культура. Туризм. Регіони”, яку розробив УКФ спільно з фахівцями програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів. Двома пілотними регіонами обрані Одеська та Закарпатська області.

Зазначається, що загальний бюджет програми становитиме 10 мільйонів гривень, а максимальна сума гранту на один проєкт – 500 тисяч гривень.

Найбільше заявок надійшло з Одеси й Одеської області.

Так, ГО “Придунайський центр громадських ініціатив” пропонує проєкт, спрямований на підвищення інтересу українських та іноземних туристів до міста Ізмаїл, яке поєднало історію різних культур, традицій, історичних періодів, починаючи з ХVI століття. Результатом ініціативи має стати забезпечення легкого доступу до інформації про туристичні маршрути міста та найцікавіші пам’ятки й покращення туристичної навігації.

Також у реєстрі є проєкт віртуального музею городища “Антична Тіра” (Білгород-Дністровський) – одного з найстаріших городищ Європи. Ініціатива передбачає комп’ютерну реконструкцію та створення 3D-моделі пам’ятки археології національного значення. Це дасть змогу продемонструвати, який вигляд мало місто на різних етапах функціонування (екстер’єр, інтер’єр житла та виробничих будівель).

Фото: Одесса

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