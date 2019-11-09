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Новости Одессы и Одесской области

Украинский центр экологии моря занялся вопросом морского мусора на дне Одесского залива

Украинский центр экологии моря занялся вопросом морского мусора на дне Одесского залива

Исследования будут проводить на более 20-ти участках юго-западного шельфа Черного моря. Такими работами займется победившая в тендере организация по заказу Украинского научного центра экологии моря.

Об этом корреспондент “Одесской жизни” узнал из тендера на сайте Prozorro.

По информации тендерной документации, особое внимание в ходе исследований уделят участкам вблизи района порта и пляжей, а также в котловинах и возвышенностях дна. Глубина исследований – до 20 метров.

Ещё, судя по файлу договора, на дне находятся большие объекты, такие как контейнеры и морские суда, которые также должны быть изучены специалистами для выяснения плотности загрязнения участков. У будущего исполнителя на такие исследования будет месяц. Ориентировочно, с 12 ноября до 12 декабря. Но победителя конкурса пока что нет.

Такие научно-исследовательские работы проводятся в рамках проекта EMBLAS-Plus, в соответствии с директивой ЕС (2014/477/ЕС) по морской стратегии.

Скан директивы 2014/477/ЕС

Напомним, ученые обнаружили в Черном море 450 “мусорных островов”.  Ранее “Одесская жизнь сообщала о результатах международного экологического мониторинга Черного моря в рамках проекта EMBLAS. Было выяснено, что 83% мусора в Черном море составляет пластик. Его вдвое больше, чем в Средиземном море. А содержание опасных химических соединений в Черном море превышает норму.

Фото: DAVIDJONES

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Артем Виноградов
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