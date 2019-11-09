Украинский центр экологии моря занялся вопросом морского мусора на дне Одесского залива

Исследования будут проводить на более 20-ти участках юго-западного шельфа Черного моря. Такими работами займется победившая в тендере организация по заказу Украинского научного центра экологии моря.

Об этом корреспондент “Одесской жизни” узнал из тендера на сайте Prozorro.

По информации тендерной документации, особое внимание в ходе исследований уделят участкам вблизи района порта и пляжей, а также в котловинах и возвышенностях дна. Глубина исследований – до 20 метров.

Ещё, судя по файлу договора, на дне находятся большие объекты, такие как контейнеры и морские суда, которые также должны быть изучены специалистами для выяснения плотности загрязнения участков. У будущего исполнителя на такие исследования будет месяц. Ориентировочно, с 12 ноября до 12 декабря. Но победителя конкурса пока что нет.

Такие научно-исследовательские работы проводятся в рамках проекта EMBLAS-Plus, в соответствии с директивой ЕС (2014/477/ЕС) по морской стратегии.

Напомним, ученые обнаружили в Черном море 450 “мусорных островов”. Ранее “Одесская жизнь сообщала о результатах международного экологического мониторинга Черного моря в рамках проекта EMBLAS. Было выяснено, что 83% мусора в Черном море составляет пластик. Его вдвое больше, чем в Средиземном море. А содержание опасных химических соединений в Черном море превышает норму.

Фото: DAVIDJONES

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.