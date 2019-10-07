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Новости Одессы и Одесской области

Ученые обнаружили в Черном море 450 “мусорных островов”

Ученые обнаружили в Черном море 450 “мусорных островов”

В море в огромном количестве плавают пакеты, пластиковые конструкции, обрывки сетей и буи.

Как сообщает “Интерфакс”, ученые завершили первый этап научно-исследовательского проекта по мониторингу млекопитающих Черного моря.

“450 раз ученым попадались на глаза мусорные острова – большие и малые. Часто мелкий мусор концентрировался в огромных пятнах, над которыми самолет летел в течение нескольких минут”, – отметил руководитель научной группы проекта “Полеты с дельфинами”, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов.

По первым итогам экспедиции “Полеты с дельфинами”, ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего – афалин: за 120 встреч более 400 особей. На втором месте – белобочки: за 90 встреч – около 420 особей. Исследователям удалось встретить всего 15 азовок.

Напомним, ранее “Одесская жизнь сообщала о результатах международного экологического мониторинга Черного моря в рамках проекта EMBLAS. Было выяснено, что 83% мусора в Черном море составляет пластик. Его вдвое больше, чем в Средиземном море. А содержание опасных химических соединений в Черном море превышает норму.

Фото: DAVIDJONES

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