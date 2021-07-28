Украинские учителя получат от государства по ноутбуку

Зачем в начальной школе отменяют привычные оценки? В министерстве образования утвердили новые методические рекомендации для оценивания младшеклассников. Вместо обычной 12-бальной системы рекомендуют использовать слова и даже буквы. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области учительница сдала ЗНО вместе с учениками: сколько баллов набрала? В этом году участие во внешнем независимом оценивании (ЗНО) могли принять и учителя. Учительница биологии Елена Белан из Измаила сдавала его вместе со своими учениками и набрала максимальные 200 баллов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: о школьных нуждах Сегодня, 22 мая, «Одесская жизнь» предлагаем вам анекдот на тему сбора денег на ремонт в школе. ПОДРОБНЕЕ