Новости Одессы и Одесской области

Украинские учителя получат от государства по ноутбуку

Украинские учителя получат от государства по ноутбуку

В 2021 году учителя по всей Украине получат от государства по ноутбуку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего будет закуплено 60 тысяч компьютеров. Одесская область планирует приобрести 4134 ноутбука. Технику в первую очередь получат:

  • школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся не менее 200 человек;
  • школы с количеством учащихся не менее 100 человек;
  • другие учреждения общего среднего образования.

Все приобретенные ноутбуки будут закреплять за учебными кабинетами школ и использовать исключительно для обучения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе в школах хотят внедрить единую систему видеонаблюдения.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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