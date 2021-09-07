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Украинские паралимпийцы поразили своим выступлением: какие призовые им заплатят

Украинские паралимпийцы поразили своим выступлением: какие призовые им заплатят

В Японской столице завершилась паралимпиада. Сборная Украины выступила очень успешно: команда заняла 6 место в общем медальном зачете и пятое по числу наград.

Всего наши паралимпийцы завоевали 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. При этом спортсмены получат в общей сложности $8,2 млн призовых.

За золото спортсмены получат по $125 000, за серебро – $80 000 и бронзу – $55 000.

Для сравнения, олимпийская сборная страны завоевала 19 медалей и $1,26 млн призовых.

В соревнованиях приняли участие 143 паралимпийца, они соперничали с более 4 000 спортсменами из 168 стран.

Внесли свой вклад в победу сборной страны и одесские спортсмены. Их было восемь. Ирина Щетник в стрельбе из пневматической винтовки завоевала две бронзы. Андрей Дорошенко в этой же дисциплине – серебро. Василий Ковальчук – серебро и бронза (пулевая стрельба). Роман Полянский завоевал золото в академической гребле.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что спортсмен из Одессы выиграл золотую медаль на паралимпиаде

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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