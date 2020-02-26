Украинские моряки просят о помощи: их судно 2 месяца под арестом в Китае

23 украинца, которые входят в экипаж судна NEW ORION (IMO 9250141, под флагом Камеруна), оказались в безвыходной ситуации. Судно уже 2 месяца находится под арестом на территории Китая, а они нуждаются в воде, еде и медикаментах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Ленов.
Один из моряков требует срочной медицинской помощи. А в связи с распространением коронавируса ситуация становится вдвойне опасной.
При этом судовладелец отказывается брать ответственность на себя и решать вопрос. Судно арестовали из-за неуплаты за ремонтные услуги. Члены экипажа уже 5 месяцев не получают зарплату.
Моряки просят о помощи, а депутат направил запросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Моряков необходимо обеспечить провизией, медицинской, юридической помощью и в случае необходимости обеспечить эвакуацию.
Напомним, “Одесская жизнь” в прошлом месяце уже сообщала об этом судне. На борту есть и жители Одессы.
В прошлом году судно уже арестовывали в Малайзии, но затем отпустили.
Фото: Алексей Леонов
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!