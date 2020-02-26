Украинские моряки просят о помощи: их судно 2 месяца под арестом в Китае

23 украинца, которые входят в экипаж судна NEW ORION (IMO 9250141, под флагом Камеруна), оказались в безвыходной ситуации. Судно уже 2 месяца находится под арестом на территории Китая, а они нуждаются в воде, еде и медикаментах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Ленов.

Один из моряков требует срочной медицинской помощи. А в связи с распространением коронавируса ситуация становится вдвойне опасной.

При этом судовладелец отказывается брать ответственность на себя и решать вопрос. Судно арестовали из-за неуплаты за ремонтные услуги. Члены экипажа уже 5 месяцев не получают зарплату.

Моряки просят о помощи, а депутат направил запросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Моряков необходимо обеспечить провизией, медицинской, юридической помощью и в случае необходимости обеспечить эвакуацию.

Напомним, “Одесская жизнь” в прошлом месяце уже сообщала об этом судне. На борту есть и жители Одессы.

В прошлом году судно уже арестовывали в Малайзии, но затем отпустили.

Фото: Алексей Леонов

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