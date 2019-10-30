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Новости Одессы и Одесской области

Українські книги купують понад 40 країн: серед найактивніших – Болгарія

Українські книги купують понад 40 країн: серед найактивніших – Болгарія

Права на українські книжки за останні 5 років придбали видавництва з більше 40 держав.

Список надав Українській правді. Життя Український інститут книги.

За даними Інституту, за останні 5 років найбільше прав на твори іноземним державам продали Видавництво Старого Лева (108 книг), Ранок (73 книги), Віват (52 книги) та А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (45 книг). Найбільше працюють саме з дитячою літературою.

Львівське “Видавництво Старого Лева”, наприклад, продало права на свої книги вже у більш ніж 30 країн світу.

Українські книги

Перелік країн, які найактивніше купують права на українські книги.

Фото: Інша Україна

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