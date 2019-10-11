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Новости Одессы и Одесской области

«Українське радіо»: в Одесі з’явилася нова радіостанція

«Українське радіо»: в Одесі з’явилася нова радіостанція

Основу «Українського радіо» становить суспільно-політичний контент.

Загалом «Українське радіо» Національної суспільної телерадіокомпанії України стало переможцем конкурсу на 34 частотах.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Відтак програми «Українського радіо» звучатимуть ще й у трьох обласних центрах:

  • Ужгород                                     107,2 МГц;
  • Івано-Франківськ                      100,4 МГц;
  • Одеса                                           91,4 МГц.

– Я хочу підтвердити високу якість, яку я спостерігаю в регіонах, коли доводиться слухати суспільне радіо. Багато було раніше розмов про те, що це якесь архаїчне радіо. Власне кажучи, на мій погляд, це зараз законодавець моди в розмовному радіо, – зазначила перша заступниця голови Національної ради Ольга  Герасим’юк.

Основу «Українського радіо» становить суспільно-політичний контент: інформаційні випуски з найважливіших подій в Україні і за кордоном, передачі суспільно-політичної та соціально-економічної тематики.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українські радіостанції перевиконали норму мовних квот.

Фото: Mediasat

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