Понад 50% україномовних пісень: українські радіостанції перевиконали норму мовних квот

З усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою.
Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Сьогодні, 25 вересня, Національна рада представила результати моніторингу ефіру 15 загальнонаціональних і 198 регіональних та місцевих радіостанцій щодо дотримання ними обов’язкової частки пісень українською мовою і мови ведення передач у першому півріччі 2019 року. Загалом було відстежено 5 112 годин радіоефіру.
Так, з усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою. Цьогорічний показник на 8 відсоткових пунктів більший порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 21 в. п. перевищує норму закону.
Серед радіостанцій, де найбільше звучить україномовних пісень, заступник голови Національної ради Уляна Фещук назвала:
- «Країну FM» – 100%
- «UA:Радіо Промінь» – 97%
- «UA:Радіо Культура» – 88%
- «Перець FM» – 47%
- «Русское радио – Україна» – 43%.
Фото: ШоТам (На фото українська реп-виконавиця Alyona Alyona)
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