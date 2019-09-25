fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Понад 50% україномовних пісень: українські радіостанції перевиконали норму мовних квот

Понад 50% україномовних пісень: українські радіостанції перевиконали норму мовних квот

З усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Сьогодні, 25 вересня, Національна рада представила результати моніторингу ефіру 15 загальнонаціональних і 198 регіональних та місцевих радіостанцій щодо дотримання ними обов’язкової частки пісень українською мовою і мови ведення передач у першому півріччі 2019 року. Загалом було відстежено 5 112 годин радіоефіру.

Так, з усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою. Цьогорічний показник на 8 відсоткових пунктів більший порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 21 в. п. перевищує норму закону.

Серед радіостанцій, де найбільше звучить україномовних пісень, заступник голови Національної ради Уляна Фещук назвала:

  • «Країну FM» – 100%
  • «UA:Радіо Промінь» – 97%
  • «UA:Радіо Культура» – 88%
  • «Перець FM» – 47%
  • «Русское радио – Україна» – 43%.

Фото: ШоТам (На фото українська реп-виконавиця Alyona Alyona)

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить