Понад 50% україномовних пісень: українські радіостанції перевиконали норму мовних квот

З усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Сьогодні, 25 вересня, Національна рада представила результати моніторингу ефіру 15 загальнонаціональних і 198 регіональних та місцевих радіостанцій щодо дотримання ними обов’язкової частки пісень українською мовою і мови ведення передач у першому півріччі 2019 року. Загалом було відстежено 5 112 годин радіоефіру.

Так, з усіх пісень, які звучать у радіоефірі, 56% – це пісні українською мовою. Цьогорічний показник на 8 відсоткових пунктів більший порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 21 в. п. перевищує норму закону.

Серед радіостанцій, де найбільше звучить україномовних пісень, заступник голови Національної ради Уляна Фещук назвала:

«Країну FM» – 100%

«UA:Радіо Промінь» – 97%

«UA:Радіо Культура» – 88%

«Перець FM» – 47%

«Русское радио – Україна» – 43%.

Фото: ШоТам (На фото українська реп-виконавиця Alyona Alyona)

