Українська авіакомпанія змінила розклад рейсів з Одеси до Києва

Авіакомпанія “Мотор Січ” представила додаткові рейси та збільшила кількість рейсів з Києва до Одеси, Запоріжжя, Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба компанії Motor Sich Airlines у Facebook.

З 30 вересня рейси між Києвом і Одесою будуть виконуватися двічі на день у будні і один раз в день у вихідні дні.

По буднях рейси з Одеси до Києва будуть вилітати о 07:50 і 17:50. З Києва до Одеси о 09:50 і 19:50. У суботу виліт з Одеси о 08:50 виліт з Києва о 10:50, у неділю виліт з Одеси о 18:30, виліт з Києва о 20:40. Час в дорозі – 1 година 20 хвилин.

15 жовтня буде відновлено регулярні рейси між Запоріжжям та Києвом.

16 жовтня Авіакомпанія Мотор Січ, завершить програму польотів з Дніпра і відновить виконання регулярних рейсів між Запоріжжям і Мінськом. Рейси виконуватимуться по понеділках, середах, п’ятницях і неділях. Виліт із Запоріжжя о 06:45 по буднях і в 07:45 по неділях. Виліт зворотного рейсу з Мінська о 15:00. Час в дорозі – 2 години 15 хвилин. Рейси виконуються спільно з авіакомпанією «Белавіа».

Додаткові рейси:

У п’ятницю 20 вересня 2019 року Авіакомпанія Мотор Січ виконає додатковий рейс за маршрутом Одеса – Київ. Виліт з Одеси о 17:50, прибуття в міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) о 19:10.

В неділю 29 вересня 2019 року виконаний додатковий рейс за маршрутом Дніпро / аеропорт Дніпропетровськ – Київ / аеропорт Жуляни. Виліт з Дніпра о 17:00, прибуття до Києва о 18:00.

Фото: УНІАН