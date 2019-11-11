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Новости Одессы и Одесской области

Українська авіакомпанія “Мотор Січ” припиняє рейси до Одеси та Львова

Пасажирам, які мали скористатися даними напрямками, радять звернутися до контактного центру компанії.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії у Facebook.

– Авіакомпанія Мотор Січ дякує вам за те, що впродовж декількох років ви вибирали нас на маршрутах Київ – Львів і Київ – Одеса. Ми змушені повідомити про те, що з метою оптимізації роботи авіакомпанії, нами прийнято рішення про зосередження діяльності в одному базовому аеропорту – «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Відтак, у зимовий період 2019/2020 року авіакомпанія Мотор Січ буде виконувати регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя – Київ і Запоріжжя – Мінськ.

– Ми приносимо свої вибачення всім пасажирам, чиї рейси були скасовані. Для вирішення питань щодо повернення авіаквитків, просимо звертатися в контактний центр авіакомпанії Мотор Січ, – додали у компанії.

Фото: УНІАН

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