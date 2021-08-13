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Украинцы сварят 3 миллиона литров борща ко Дню независимости

Украинцы сварят 3 миллиона литров борща ко Дню независимости

Самый известный украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко призвал украинцев присоединиться к созданию рецепта Всеукраинского борща и всем вместе подарить стране 3 миллиона литров главного национального блюда по случаю 30-летия Независимости Украины.

Об этом сообщает сайт klopotenko.com.

Почему именно борщ? Борщ – главный кулинарный символ Украины, он объединяет Украину. Борщ выполняет функцию социальной интеграции, объединяет людей за столом, несмотря на их возраст, пол, социальное происхождение, этническую и религиозную принадлежность. Его любят в каждом уголке нашей страны,

– объясняет инициатор спецпроекта Евгений Клопотенко.

В рамках спецпроекта «3000000 литров борща для Украины» каждый украинец может присоединиться к поздравлениям Украины с 30-летием Независимости. Для этого лишь нужно приготовить свой борщ и добавить его на сайт спецпроекта, выбрав ингредиенты.

Финалом спецпроекта станет создание рецепта Всеукраинского борща, который шеф-повар сварит вместе с известными украинцами.

Премьера состоится 24 августа на YouTube-канале Евгения Клопотенко.

Ранее Евгений Клопотенко снял рецепт борща на английском языке.

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Фото: klopotenko.com

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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