Украинцы сварят 3 миллиона литров борща ко Дню независимости

«Зеленому театру – быть!»: одесский меценат спас свое детище от застройщиков Сегодня, 12 августа, одесский меценат Егор Гребенников, возродивший Зеленый театр, выкупил строения театра, расположенные на земельном участке с правом аренды до 2052 года. Таким образом театр спасен от застройки, сообщается на странице театра в Facebook. ПОДРОБНЕЕ

Как «Одесский Привоз» в Лондон забрался Казалось бы, что может быть общего между столицей Великобритании и одесским Привозом? Тем более, Привозом «образца» 1969 года? Но на то он и Привоз, чтобы продолжать некоторым образом удивлять и вписывать в историю города все новые страницы. ПОДРОБНЕЕ