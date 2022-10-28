Новости Одессы и Одесской области

Украинцев ждет европейская зима?

Украинцев ждет европейская зима?

В последнее время осень и весна в Украине сократились и продолжаются в среднем месяц. Эта тенденция говорит о переходе нашей страны в европейский климат зимы.

Об этом сообщил руководитель отдела метеорологических прогнозов «Укргидрометцентра» Владислав Билык.

«Там всегда, если выпадает снег, он полежит день-другой, а потом превращается в какую-то «кашу», тает. Плюс-минус 5 градусов – такая зима в среднем»,

– отмечает Билык.

По прогнозам, в этом году вероятность суровой зимы с затяжными морозами у нас минимальна. Возможен кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке. Среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до +5 градусов.

Дневные морозы ожидаются уже к концу ноября, но в целом последний месяц осени будет прохладным и дождливым.

Читайте также: Какой будет погода предстоящей зимой: прогноз синоптиков

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить