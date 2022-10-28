Украинцев ждет европейская зима?

В последнее время осень и весна в Украине сократились и продолжаются в среднем месяц. Эта тенденция говорит о переходе нашей страны в европейский климат зимы.

Об этом сообщил руководитель отдела метеорологических прогнозов «Укргидрометцентра» Владислав Билык.

«Там всегда, если выпадает снег, он полежит день-другой, а потом превращается в какую-то «кашу», тает. Плюс-минус 5 градусов – такая зима в среднем»,

– отмечает Билык.

По прогнозам, в этом году вероятность суровой зимы с затяжными морозами у нас минимальна. Возможен кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке. Среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до +5 градусов.

Дневные морозы ожидаются уже к концу ноября, но в целом последний месяц осени будет прохладным и дождливым.