Украинцев предупреждают о возможных провокациях 22 июня

Об этом сообщается на Телеграм-канале ЦПД.

«Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.

Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны.

В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск россии с возможными ракетными обстрелами»,