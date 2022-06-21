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Украинцев предупреждают о возможных провокациях 22 июня

Украинцев предупреждают о возможных провокациях 22 июня

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины предупреждает: рашисты могут готовить провокации во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны.

Об этом сообщается на Телеграм-канале ЦПД.

«Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.

Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны.

В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск россии с возможными ракетными обстрелами»,

– отмечается в сообщении.

В ЦПД просят украинцев:

  • не посещать места массового скопления людей;
  • в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в ближайшее бомбоубежище или укрытие;
  • в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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