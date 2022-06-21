Украинцев предупреждают о возможных провокациях 22 июня

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины предупреждает: рашисты могут готовить провокации во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны.
Об этом сообщается на Телеграм-канале ЦПД.
«Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.
Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны.
В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск россии с возможными ракетными обстрелами»,
– отмечается в сообщении.
В ЦПД просят украинцев:
- не посещать места массового скопления людей;
- в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в ближайшее бомбоубежище или укрытие;
- в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.
Читайте также: Во время вчерашнего ракетного обстрела погиб одессит