Украинцев начали прививать от гриппа

В Украине началась вакцинация от гриппа. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, предает пресс-служба Кабмина.

Как отметил Ляшко, несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может тяжело протекать у пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими болезнями, маленьких детей.

Кроме того, добавил главный санврач страны, в ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины для прививки медиков, работающих с больными коронавирусом.

Также отмечается, что к эпидемическому сезону 2020-2021 гг. в Украину поставили 665 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе 500 тыс. доз вакцины «Ваксигрип Тетра» (Франция), 45 тыс. доз вакцины «Инфлювак» (Нидерланды) и 120 тыс. доз вакцины «Джиси Флю» (Южная Корея).

В прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались от гриппа 238 079 человек (0,6% населения).

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