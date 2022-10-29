Украинцам рассылают фейки от лица «Укрэнерго»

В телеграм-каналах и других соцсетях начали появляться сообщения о том, что якобы энергетическая компания «Укрэнерго» создала приложение с графиком отключения электроэнергии для потребителей в городах и селах Украины.

В компании «Укрэнерго» предупреждают: это фейк, поскольку «Укрэнерго» – оператор системы передачи и не работает с конечными потребителями, поэтому не может знать, когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, «Укрэнерго» не создавало никаких приложений для конечных потребителей электроэнергии.

Диспетчеры «Укрэнерго» располагают информацией только об общем уровне потребления в энергосистеме, а также в каждом ее энергоузле, поясняют в компании.

Информацией о потреблении отдельных потребителей или населенных пунктов располагают только операторы систем распределения (облэнерго). Именно они отключают потребителей в соответствии с параметрами, которые им предоставляет «Укрэнерго».

«Любые графики ограничения потребителей могут составлять исключительно облэнерго, и только на сайтах облэнерго может быть информация о графиках отключений потребителей или о том, где именно ее можно найти. Напомним, что облэнерго могут сообщать об отключении, как из-за объявления на сайте, так и в личном кабинете потребителя, или в своих чат-ботах в Telegram или Viber»,

– сказано в сообщении «Укрэнерго».

Ранее в «Укренерго» сообщили, что благодаря теплой погоде и выходному дню украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был ниже, а его верхняя точка – чуть позже.

Эти факторы предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных отключений.

При этом украинцам напомнили о необходимости снизить пользование мощными электроприборами, особенно в часы пиковой нагрузки – с 7:00 до 23:00.