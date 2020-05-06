Украинцам могут отменить льготы на электричество и поднять тарифы

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг рассматривает вариант отмены льгот для населения на свет.

Об этом сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о льготной стоимости первых 100 кВт-ч электроэнергии. Так, цену на электричество для домохозяйств хотят на первом этапе поднять с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. Это позволит дополнительно получать 12 млрд гривен в год.

Отмена льготных тарифов, по мнению представителей НКРЭКУ, даст возможность решить в дальнейшем проблемы с “зеленым” тарифом.

После отмены льгот предлагается поднять цены для населения до уровня промышленных тарифов. Цены будут повышать планомерно – на протяжении 2 – 5 лет. Так, по расчетам НКРЭКУ, можно будет собрать свыше 38 млрд грн. Это позволит обеспечить адресную помощь для социально незащищенных категорий населения.

Опровержение!

НКРЭКУ опроверг информацию относительно повышения тарифов на электроэнергию для населения. Ведь во время круглого стола по кризисному состоянию в энергетике, НКРЭКУ были представлены лишь возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии.

В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижения «зеленых» тарифов, постепенном выравнивании тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах.

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Фото: Подробности

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