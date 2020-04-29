С помощью лицевых счетов в Одессе смогут контролировать расходы ЖКС

Уже в мае Департамент хозяйства Одесского горсовета начнет внедрять лицевые счета для многоквартирных домов.

Об этом в своем видеоблоге сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

– Еще до карантина мы анонсировали введение лицевых счетов во всех домах жилищно-коммунальных сервисов. Могу сказать, что уже получено программное обеспечение, и в начале мая начнутся необходимые работы, — сказал Жеман.

Первостепенно лицевые счета будут внедрять для домов, которые находятся на балансе ЖКСов.

Таким образом, одесситы смогут контролировать расходы ЖКСа, предусмотренные на обслуживание их дома, а также следить за тем, какие ремонтные работы выполняются.

В дальнейшем систему лицевых счетов планируют ввести во всех домах.

Фото: Правда за Одессу

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