Украинцам дарят лишний час для сна – в ночь на 25 октября вводится зимнее время (видео)

В ночь с 24 на 25 октября, в 04:00 Украина перейдет на зимнее время.

В настоящее время переход на зимнее и летнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета министров от 1996 года, тогда как в странах Европейского Союза это регулируется директивой от 2001 года. В 2021 году Евросоюз планирует отменить перевод часов.

Как сообщает Минэкономики, в случае принятия такого решения Украина также может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Евросоюза.

Пока же в ночь на воскресенье, 25 октября, необходимо будет перевести стрелки часов на один час назад. При этом делать это нужно только на часах, не синхронизированных с интернетом – на гаджетах зимнее время установится автоматически.

Более подробно о переводе часов можно узнать из видео «Одесской жизни»:

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»