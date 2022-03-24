Новости Одессы и Одесской области

«Это наша жизнь»: одесситы готовятся защищать свой город под хит Bon Jovi (видео)

«Это наша жизнь»: одесситы готовятся защищать свой город под хит Bon Jovi (видео)

Известный американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови опубликовал на своей странице в Facebook видео из Одессы.

Рецепты

На этом видео представлено, как одесситы готовят на пляже мешки с песком для защиты города от российских оккупантов и грузят их под бессмертный хит Bon Jovi «It’s my life».

«Это для тех, кто отстоял свою позицию»,

– прокомментировал музыкант, выразив таким образом поддержку Украине.

Показательно, что множественные поклонники группы оставили под этим постом добрые слова поддержки:

«Да, они храбрые люди;

Какие мужественные и стойкие люди! Их упорство вдохновляет. Я молюсь, чтобы в Украине скорее пришел мир;

Замечательно храбрые люди защищают свою страну Пусть у них получится»

В свою очередь украинцы поблагодарили Джона и его фанов за поддержку.

«Это наша жизнь. Но мы сделаем все возможное, чтобы снова вернуться к нормальной жизни»,

– написал нардеп Владимир Арьев, перефразируя слова песни It’s my life.

Ранее мы рассказывали, какие знаменитости оказали поддержку Украине в это нелегкое для нашей страны время.

Фото: скриншот с видео

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить