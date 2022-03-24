«Это наша жизнь»: одесситы готовятся защищать свой город под хит Bon Jovi (видео)

Известный американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови опубликовал на своей странице в Facebook видео из Одессы.

На этом видео представлено, как одесситы готовят на пляже мешки с песком для защиты города от российских оккупантов и грузят их под бессмертный хит Bon Jovi «It’s my life».

«Это для тех, кто отстоял свою позицию»,

– прокомментировал музыкант, выразив таким образом поддержку Украине.

Показательно, что множественные поклонники группы оставили под этим постом добрые слова поддержки:

«Да, они храбрые люди; Какие мужественные и стойкие люди! Их упорство вдохновляет. Я молюсь, чтобы в Украине скорее пришел мир; Замечательно храбрые люди защищают свою страну Пусть у них получится»

В свою очередь украинцы поблагодарили Джона и его фанов за поддержку.

«Это наша жизнь. Но мы сделаем все возможное, чтобы снова вернуться к нормальной жизни»,

– написал нардеп Владимир Арьев, перефразируя слова песни It’s my life.

Ранее мы рассказывали, какие знаменитости оказали поддержку Украине в это нелегкое для нашей страны время.

Фото: скриншот с видео