«Это наша жизнь»: одесситы готовятся защищать свой город под хит Bon Jovi (видео)

Известный американский рок-музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови опубликовал на своей странице в Facebook видео из Одессы.
На этом видео представлено, как одесситы готовят на пляже мешки с песком для защиты города от российских оккупантов и грузят их под бессмертный хит Bon Jovi «It’s my life».
«Это для тех, кто отстоял свою позицию»,
– прокомментировал музыкант, выразив таким образом поддержку Украине.
Показательно, что множественные поклонники группы оставили под этим постом добрые слова поддержки:
«Да, они храбрые люди;
Какие мужественные и стойкие люди! Их упорство вдохновляет. Я молюсь, чтобы в Украине скорее пришел мир;
Замечательно храбрые люди защищают свою страну Пусть у них получится»
В свою очередь украинцы поблагодарили Джона и его фанов за поддержку.
«Это наша жизнь. Но мы сделаем все возможное, чтобы снова вернуться к нормальной жизни»,
– написал нардеп Владимир Арьев, перефразируя слова песни It’s my life.
Ранее мы рассказывали, какие знаменитости оказали поддержку Украине в это нелегкое для нашей страны время.
Фото: скриншот с видео