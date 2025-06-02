В понедельник, 2 июня, украинская делегация во главе с министром обороны Умеровым прибыла в Стамбул на переговоры с РФ. По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, встреча запланирована на вторую половину дня.

Между тем глава российской делегации Мединский рассказал, что получил предложения о мире от Украины на английском и украинском языках.

Сама же Россия до сих пор не передала свой документ, хотя и утверждает, что уже завершила его подготовку.

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Россия ночью атаковала дронами и «Искандерами»

В ночь на 2 июня враг атаковал Украину 84-мя средствами воздушного нападения:

80 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

1 крылатой ракетой Искандер-К.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника: 15 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

Операцию «Паутина» готовили более полутора лет

В результате тщательно спланированной спецоперации СБУ «Паутина» в глубоком тылу врага был поражен 41 самолет российской стратегической авиации. Об этом сообщают украинские СМИ.

В сеть выложили первые спутниковые снимки авиабазы «Белая», расположенной в Иркутской области России, после атаки на нее украинскими дронами 1 июня. На фотографиях зафиксировано поражение по меньшей мере четырех боевых самолетов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена — 7 млрд. долларов США. В ведомстве обещают позже обнародовать детали операции.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в операции было использовано 117 дронов. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

Наши люди действовали на территории разных российских регионов. Накануне операции с территории России их вывели — сейчас они в безопасности.

«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — «офис» нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — отметил президент.

Ситуация на фронте: где идут самые тяжелые бои

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений, из них 47 — на Покровском направлении.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

На Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть — из реактивных систем залпового огня, совершил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.

Также украинские воины обезвредили: