В понедельник, 2 июня, украинская делегация во главе с министром обороны Умеровым прибыла в Стамбул на переговоры с РФ. По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, встреча запланирована на вторую половину дня.
Между тем глава российской делегации Мединский рассказал, что получил предложения о мире от Украины на английском и украинском языках.
Сама же Россия до сих пор не передала свой документ, хотя и утверждает, что уже завершила его подготовку.
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Россия ночью атаковала дронами и «Искандерами»
В ночь на 2 июня враг атаковал Украину 84-мя средствами воздушного нападения:
- 80 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;
- 1 крылатой ракетой Искандер-К.
По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника: 15 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.
Операцию «Паутина» готовили более полутора лет
В результате тщательно спланированной спецоперации СБУ «Паутина» в глубоком тылу врага был поражен 41 самолет российской стратегической авиации. Об этом сообщают украинские СМИ.
В сеть выложили первые спутниковые снимки авиабазы «Белая», расположенной в Иркутской области России, после атаки на нее украинскими дронами 1 июня. На фотографиях зафиксировано поражение по меньшей мере четырех боевых самолетов.
В пресс-службе СБУ сообщили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена — 7 млрд. долларов США. В ведомстве обещают позже обнародовать детали операции.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в операции было использовано 117 дронов. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.
Наши люди действовали на территории разных российских регионов. Накануне операции с территории России их вывели — сейчас они в безопасности.
«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — «офис» нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — отметил президент.
Ситуация на фронте: где идут самые тяжелые бои
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений, из них 47 — на Покровском направлении.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.
На Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть — из реактивных систем залпового огня, совершил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.
Потери врага за сутки
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 2 танка,
- 7 боевых бронированных машин,
- 48 артиллерийских систем,
- 2 средства ПВО,
- 256 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 3 ракеты,
- 139 единиц автомобильной и спецтехники.