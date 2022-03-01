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Украина стоит: в Генштабе рассказали о ситуации с защитой крупных городов Украины

Украина стоит: в Генштабе рассказали о ситуации с защитой крупных городов Украины

За минувшие сутки никаких существенных российские оккупанты не добились. Успешная оборона всех крупных городов: Киева, Харькова, Херсона, Чернигова, Сум – продолжается.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

На Сиверщине (район Чернигова) продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине (Харьковская область) механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовые войска из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться и восстановили положения по первому рубежу обороны.

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.

Продолжаются активные меры по обнаружению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

В сообщении Генерального штаба отмечено, что устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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