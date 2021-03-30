Украина присоединится к глобальному соглашению о здравоохранении: в чем его суть?

Одесские медики выполнили уникальную операцию В государственном учреждении «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова НАМНУ» в Одессе впервые в мире провели уникальную операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера. ПОДРОБНЕЕ

В Украине внедряют пакет медпомощи для людей с психическими расстройствами В этом году в Украине в рамках программы медицинских гарантий внедряют новый пакет помощи для людей с нарушениями психики в амбулаторных условиях. ПОДРОБНЕЕ

В Украине поднимут тарифы на лечение онкобольных детей С апреля 2021 года в Украине введут новые тарифы и новый пакет по онкогематологическим заболеваниям на лечение онкобольных детей в рамках программы медицинских гарантий. ПОДРОБНЕЕ