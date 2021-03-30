Украина присоединится к глобальному соглашению о здравоохранении: в чем его суть?

Лидеры Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения предложили выработать после пандемии глобальное соглашение по здравоохранению. Также к этому предложению присоединилась и Украина.
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Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского Совета.
Документ необходим, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации.
“Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности”, – говорится в заявлении.
Суть будущего соглашения:
- в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества,
- укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей,
- устойчивости к будущим пандемиям.