Україна потрапила до п’ятірки країн з найбільшими показниками захворювань на кір

Про це повідомляє Всесвітня організація здоров’я.

Оцінюючи загальну чисельність хворих в світі і по регіонах ВООЗ, автори доповіді дійшли висновку, що кір має найбільш несприятливі наслідки для країн Африки на південь від Сахари, де багато дітей систематично пропускають вакцинацію.

У 2018 році показники захворюваності на кір були найвищі в Демократичній Республіці Конго (ДРК), Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та Україні. На частку цих п’яти країн припала майже половина всіх випадків кору в світі.

Найбільш важким тягарем спалахи кору лягають на найбідніші країни світу, хоча з їх важкими наслідками для здоров’я населення стикаються і більш благополучні країни.

Цього року рекордне за останні 25 років число випадків було зареєстровано в Сполучених Штатах, а чотири країни Європи (Албанія, Чехія, Греція та Сполучене Королівство) в 2018 році після затяжних спалахів хвороби втратили статус елімінувати кір. Втрата статусу відбувається в разі повернення кору в країну, яка оголосила про її елімінації, і продовження безперервної передачі кору на території країни протягом більше року.

Фото: 5 канал

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