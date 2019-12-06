fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Україна потрапила до п’ятірки країн з найбільшими показниками захворювань на кір

Україна потрапила до п’ятірки країн з найбільшими показниками захворювань на кір

Від кору страждає весь світ, але найбільше найбідніші країни.

Про це повідомляє Всесвітня організація здоров’я.

Оцінюючи загальну чисельність хворих в світі і по регіонах ВООЗ, автори доповіді дійшли висновку, що кір має найбільш несприятливі наслідки для країн Африки на південь від Сахари, де багато дітей систематично пропускають вакцинацію.

У 2018 році показники захворюваності на кір були найвищі в Демократичній Республіці Конго (ДРК), Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та Україні. На частку цих п’яти країн припала майже половина всіх випадків кору в світі.

Найбільш важким тягарем спалахи кору лягають на найбідніші країни світу, хоча з їх важкими наслідками для здоров’я населення стикаються і більш благополучні країни.

Цього року рекордне за останні 25 років число випадків було зареєстровано в Сполучених Штатах, а чотири країни Європи (Албанія, Чехія, Греція та Сполучене Королівство) в 2018 році після затяжних спалахів хвороби втратили статус елімінувати кір. Втрата статусу відбувається в разі повернення кору в країну, яка оголосила про її елімінації, і продовження безперервної передачі кору на території країни протягом більше року.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить