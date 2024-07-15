15 июля Украина отмечает День государственности: что это за праздник

День украинской государственности: почему перенесли дату празднования

День крещения Киевской Руси-Украины установлен в рамках празднования 1020-летия этого события согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года «О Дне крещения Киевской Руси-Украины».

Именно период правления князя Владимира был временем расцвета Киевской Руси. А официальное принятие христианства в 988 году стало выбором в пользу европейской цивилизации и развития.

Со времен средневековой Киевской Руси происходят основные атрибуты современного украинского государства. Речь идет, в частности, о знаке тризубе, ставшем гербом Украины. Кроме того, в Киевской Руси зародилась национальная денежная единица – гривна. В конце концов название «Украина» также уходит своими корнями в древнерусский период, ведь впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году.

День украинской государственности был установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года во время торжеств к 30 годовщине независимости Украины.

Ранее в праздник отмечался 28 июля. А с переходом Православной церкви Украины а новоюлианский календарь, День государственности, связанный с Днем памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, приходится теперь на 15 июля. Соответствующее решение в прошлом году официально утвердила Верховная Рада.

Праздник призван напоминать о связи современной Украины со всеми поколениями украинского народа, о тысячелетней истории государства в Украине. Целью установления праздника является противодействие российской дезинформации и вражеским фейкам о якобы единстве происхождения украинского и российского народов.

В мирное время День украинской государственности будет выходным, однако во время военного положения в связи с полномасштабным вторжением россии все дополнительные выходные дни официально отменены.

Обращение Президента по случаю Дня Украинской Государственности

«Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства.

Его сущность — это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны преодолеть.

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми.

Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя.

Россия именно на этом строит свою государственность.

Но мы с вами другие.

Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага.

И мы должны победить это зло, и Украина это сделает.

Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство.

Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И спасибо всем, кто с Украиной!».