15 липня Україна відзначає День державності: що це за свято

День української державності: чому перенесли дату святкування

День хрещення Київської Русі-України встановлено в рамках святкування 1020-річчя цієї події згідно з указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року “Про День хрещення Київської Русі-України”.

Саме період правління князя Володимира був часом розквіту Київської Русі. А офіційне прийняття християнства 988 року стало вибором на користь європейської цивілізації та розвитку.

З часів середньовічної Київської Русі походять основні атрибути сучасної української держави. Йдеться, зокрема, про знак тризуб, що став гербом України. Крім того, у Київській Русі зародилася національна грошова одиниця – гривня. Зрештою назва “Україна” також сягає своїм корінням у давньоруський період, адже вперше згадується в Іпатіївському літописі 1187 року.

День української державності було встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року під час урочистостей до 30 річниці незалежності України.

Раніше свято відзначали 28 липня. А з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, День державності, пов’язаний із Днем пам’яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, припадає тепер на 15 липня. Відповідне рішення минулого року офіційно затвердила Верховна Рада.

Свято покликане нагадувати про зв’язок сучасної України з усіма поколіннями українського народу, про тисячолітню історію державотворення в Україні. Метою встановлення свята є протидія російській дезінформації та ворожим фейкам про нібито єдність походження українського та російського народів.

У мирний час День української державності буде вихідним, однак під час воєнного стану у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії всі додаткові вихідні дні офіційно скасовано.

Звернення Президента з нагоди Дня Української Державності

«Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати.

Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе.

Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога.