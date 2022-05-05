Убежать от войны, чтобы творить про войну: украинские художники в Польше

Сотни украинских деятелей культуры, основная часть которых женщины, были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в Европе. Польша – страна, которая приняла наибольшее количество наших беженцев, дает нашим художникам не просто крышу над головой, но и возможность творческой реализации.

Война – это мощнейший эмоциональный толчок, который многие художники воспринимают как призыв к действию. Если вспомнить всемирную историю культуры, то именно глубокие переживания, связанные с войнами, рефлексии и осмысление происходящего рождали великолепные произведения искусства.

Балтийская галерея современного искусства в городе Устка смогла принять семерых художников из Украины. Специальная резиденция позволила творческим людям остановиться, выдохнуть, найти в себе силы жить и работать дальше. При этом, польская сторона не выставляла требование выполнения каких-либо работ от участников. Тем не менее художники осуществили целый ряд проектов.

Анна Оборская из Киева создала целых три проекта, которые были выставлены в галерее и благодаря интернету с ней и ее работами могли встретиться одесситы в творческом пространстве “Диалоги” (адрес – Соборная площадь,2).

Все проекты Анны посвящены женщинам беженкам. “Портреты войны/Отражения” — это серия фотоколлажей из портретов женщин и детей, соединенных с фотографиями разрушенных домов в Киеве, Буче, Бородянке, Харькове и Ирпене. Скелеты жилых домов, остатки самолета “Мрия”, расстрелянные автомобили наложены на портреты женщин и их детей.

Второй проект «Отпечаток» выполнен в керамической студии. Анна вспоминает, что когда увидела глину долго ее просто трогала, мяла, вспоминая ее текстуру и тепло. А потом родилась идея запечатлеть на квадратных глиняных плитках отпечатки вещей, которые брали с собой женщины и дети. Каждый из этих кусочков имеет свой цвет, который теряет свою насыщенность во время путешествия и бегства от войны. Каждая плитка — это тот мир, который люди смогли забрать с собой. Воспоминания о мирной жизни – украшения, ключи от автомобилей, которых уже нет, старые банковские карточки, которые каким то образом оказались в кошельке, какие-то ненужные мелочи… Сама Анна собирала свои вещи и вещи детей буквально за пол часа, поэтому не помнит, как оказались те или иные предметы в ее сумке.

И еще один мини-проект художницы появился из чувства благодарности польским друзьям. Это отпечатки рук людей, помогающих выбраться нам из хаоса войны, руки помощи всем женщинам и детям в Польше. Это руки реальных людей — всех тех, кто встретился на пути Анны Оборской.

После работ Анны в галерее будут выставлены проекты других художников, и с ними также уже есть договоренность проведения подобных онлайн экскурсий для одесситов. Куратор выставки Вероника Теплицкая рассказала, что Балтийская галерея собирается демонстрировать эти проекты в других городах Польши и Европы.

Фото Юлии Сущенко и Анны Оборской