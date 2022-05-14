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Трехметровая беженка прошлась по Кракову, чтобы поддержать украинцев

Амаль – это 3,5-метровая кукла, ставшая символом детей-беженцев по всему миру. На этот раз в ее волосах развевались ленты цветов украинского флага. Амаль приехала в Польшу поддержать украинцев.

10-летняя Амаль – «беженка» из Сирии. Убегая от войны она прошла 8000 километров и добралась до Великобритании. Там она нашла убежище. А 13 мая Амаль посетила Краков.

огромная кукла

Кукла символизирует миллионы детей-изгнанников, которых война разлучила с их семьями и ищущих убежища на чужбине. Создала ее Handspring Puppet Company.

Для управления гигантской куклой нужны три человека: один, который передвигается на ходулях и отвечает за движения лица, и по два – на каждую руку. В команду входят кукловоды со всего мира, в частности люди, имеющие опыт работы с беженцами.

огромная кукла

Во время «прогулки» по центру Кракова Амаль заглядывала в окна домов и стучала в закрытую дверь.

Но, несмотря на трагизм ситуации, эта кукла является не только символом детей, оставшихся без домов из-за войны. Амаль – это надежда, кстати, так и переводится ее имя.

На главной площади Кракова Амаль развлекала детей, протягивала к ним руки и танцевала. Визит куклы в города Украины и Польши предусматривает также встречи с художниками и харитативными (благотворительными) организациями, чтобы найти возможность поддержать друг друга во время войны.

мальчик

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Редакция ПРОФИЛЬ

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