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Чи погіршиться погода в Одесі у середу 24 квітня: прогноз синоптиків

Чи погіршиться погода в Одесі у середу 24 квітня: прогноз синоптиків

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 24 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна та дощова погода.

Прогноз погоди в Одесі на 24 квітня

В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 9-11°С, вдень 15-17°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 24 квітня

За прогнозами, по Одеській області в середу хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південний, 9-14 м/с, уночі місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 7-12°С, вдень вона підніметься до 15-20°С, на півдні – до 23°С.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.

Фото Марії Котової

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