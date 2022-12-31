Угроза обстрела: есть ли в море российские корабли с крылатыми ракетами?

Корабельная группировка российской армии в Черном море уменьшилась до пяти единиц. Ракетоносителей среди них нет.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Из крупных судов вражеского флота на боевом дежурстве в море зафиксирован один большой десантный корабль и ни одного ракетоноситель.

Также военные напомнили, что выход ракетоносителей на боевое дежурство может произойти довольно быстро. Еще остается высокой вероятность атак дронов и обстрелов прилегающих к линии фронта территорий.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о ситуации на фронте 31 декабря 2022 года и потерях врага.