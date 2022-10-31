Угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается чрезвычайно высокой

Управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области предупреждает: сегодня, в понедельник, 31 октября 2022 года, в течение дня существует высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины, в частности, по Одессе и Одесской области.
СМС такого содержания рассылает сегодня ГСЧС.
Спасатели напоминают, что во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно следовать в укрытия и придерживаться правил безопасности.
По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, сегодняшняя ночь в нашем регионе прошла под сигналы воздушных тревог, но без обстрелов. В настоящее время ситуация в области полностью под контролем.
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