Война в Украине, день 250-й: мародерство оккупантов и стойкость наших бойцов

Сегодня, в понедельник, 31 октября 2022 года – двести пятидесятые сутки с начала войны в Украине. О том, как наши воины героически противостоят рашистам, информирует Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, а также наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев. Рашисты продолжают перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с территории республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Ольговское.

На Южнобужском направлении обстреляны районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской – склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а также 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.