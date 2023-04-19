Угомонится ли магнитная буря 19 апреля?

Сильная магнитная буря, нагрянувшая на Землю во вторник, 18 апреля, продлится и сегодня, в среду, 19 апреля, информируют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«19 апреля – повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что этот геомагнитный шторм будет бушевать три дня – до 20 апреля. Он может сказаться на самочувствии каждого человека, но особенно внимательными должны быть метеочувствительные люди и люди со слабым здоровьем.

Как влияют на нас магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная (а нынешняя как раз является таковой).

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

нарушение сна;

усталость и слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических болезней.

Как уберечься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют соблюдать режим сна , стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.

, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем. Также важно обратить внимание на свой рацион : отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.

: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей. Пить больше воды или травяного чая . А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.

. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить. Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.