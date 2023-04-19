Угомонится ли магнитная буря 19 апреля?

Сильная магнитная буря, нагрянувшая на Землю во вторник, 18 апреля, продлится и сегодня, в среду, 19 апреля, информируют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
«19 апреля – повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что этот геомагнитный шторм будет бушевать три дня – до 20 апреля. Он может сказаться на самочувствии каждого человека, но особенно внимательными должны быть метеочувствительные люди и люди со слабым здоровьем.
Как влияют на нас магнитные бури
Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная (а нынешняя как раз является таковой).
Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- нарушение сна;
- усталость и слабость;
- раздражительность и подавленное настроение;
- головная боль и головокружение;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- боль в спине и суставах;
- апатия или тревога;
- обострение хронических болезней.
Как уберечься от магнитной бури
- В первую очередь медики рекомендуют соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.
- Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.
- Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.
- Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.